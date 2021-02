Grande Fratello Vip, tutto quello che è successo dopo che Dayane ha “nominato” Rosalinda: polemiche e scontri – VIDEO (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri sera, al Grande Fratello Vip abbiamo visto il confronto fra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello, che inizialmente si è tinteggiato di rosa quando la modella brasiliana ha spiazzato tutti dichiarando in diretta il suo amore per l’attrice. Successivamente però, e più precisamente al momento delle nomination, Dayane, dovendo scegliere chi salvare tra le coppie Rosalinda-Stefania Orlando e Andrea Zelletta-Samantha De Grenet ha deciso di salvare quest’ultima, voltando implicitamente le spalle a Rosalinda, la quale è finita in nomination insieme a Stefania. Il pubblico del Grande Fratello Vip non ha del tutto compreso questa scelta e anche in studio Antonella Elia ha espresso tutto il suo ... Leggi su trendit (Di martedì 23 febbraio 2021) Ieri sera, alVip abbiamo visto il confronto fraCannavò eMello, che inizialmente si è tinteggiato di rosa quando la modella brasiliana ha spiazzato tutti dichiarando in diretta il suo amore per l’attrice. Successivamente però, e più precisamente al momento delle nomination,, dovendo scegliere chi salvare tra le coppie-Stefania Orlando e Andrea Zelletta-Samantha De Grenet ha deciso di salvare quest’ultima, voltando implicitamente le spalle a, la quale è finita in nomination insieme a Stefania. Il pubblico delVip non ha delcompreso questa scelta e anche in studio Antonella Elia ha espressoil suo ...

