Grande Fratello Vip, niente immagini di notte: il motivo (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dall'01.00 alle 09.00 la diretta del Gf Vip è stata interrotta. Gf Vip, regia interrompe diretta nella notte: polemiche sul web su Notizie.it. Leggi su notizie (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Dall'01.00 alle 09.00 la diretta del Gf Vip è stata interrotta. Gf Vip, regia interrompe diretta nella: polemiche sul web su Notizie.it.

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - trash_italiano : #GFVIP, Massimiliano Morra scredita la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga a #noneladurso: 'strategia' - ooverwatch_ : Ma veramente vi state ammazzando per decidere chi è peggio al grande fratello? Ma non avete altro da fare? Dopo cin… - fagentile92 : @unpotoscano Madonna quelli che litigano per il Grande Fratello e Amici sono pazzi psicopatici -