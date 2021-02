Grande Fratello Vip, Dayane delude l’amica Rosalinda: nella Casa e in studio si urla al tradimento (Di martedì 23 febbraio 2021) Esplode il putiferio nella Casa del Grande Fratello Vip e non solo. Al centro delle polemiche una scelta di gioco di Dayane Mello, che ha di fatto mandato l’amica Rosalinda in nomination. Nessuno approva questa scelta, dai coinquilini ai presenti in studio. Duro l’attacco di Antonella Elia, che la apostrofa senza mezzi termini: “Questa è pazza“. Dayane nella bufera: il ‘tradimento’ a Rosalinda Al Grande Fratello Vip le scelte di gioco di Dayane Mello hanno spesso creato malumori, ma questa volta la concorrente l’ha fatta davvero grossa. Tutto è nato da una scelta che gli attuali finalisti (Dayane, ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Esplode il putiferiodelVip e non solo. Al centro delle polemiche una scelta di gioco diMello, che ha di fatto mandatoin nomination. Nessuno approva questa scelta, dai coinquilini ai presenti in. Duro l’attacco di AntoElia, che la apostrofa senza mezzi termini: “Questa è pazza“.bufera: il ‘’ aAlVip le scelte di gioco diMello hanno spesso creato malumori, ma questa volta la concorrente l’ha fatta davvero grossa. Tutto è nato da una scelta che gli attuali finalisti (, ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - pierpaolo_e : Mamma però Pierpaolo non ha detto nulla di che se adesso non può dire neanche quello che pensa andatelo a fare voi… - fookinglosah23 : RT @Med93Lucille: 'Tu la merda che mi sono preso io nella vita per il mio orientamento non te la sei presa, quindi ora non fai la moderna a… -