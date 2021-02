Grande Fratello Vip 5 : l’opinione di Isa sulla quarantaduesima puntata (Di martedì 23 febbraio 2021) Mamma mia raga questa è la mia ultima opinione sul Gf Vip 5, l’ultima, l’ultimaaaa! Ricordo che avevo ancora i dentini da latte quando ho scritto la prima opinione di questa edizione, e onestamente non so se sono più commossa all’idea che sia finita o più terrorizzata dal fatto che il 1 marzo Piersilvio si possa svegliare con le palle girate e si faccia venire quel languorino di un ulteriore prolungamento a tempo indeterminato. Sono così felice e così vicina ad avvertire quel senso di leggerezza e liberazione che manco dopo aver dato l’esame di Diritto Commerciale, che mi impegnerò anche a non essere troppo cattiva. Anzi, no, ma sapete che vi dico? Invece sarò cattiva. Cioè ma tanto che mi frega, è l’ultima, dico quello che penso e al massimo mi disattivo dai social per un paio di giorni per schivare le orde di insulti multilingue. A parte che la puntata in generale è ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 febbraio 2021) Mamma mia raga questa è la mia ultima opinione sul Gf Vip 5, l’ultima, l’ultimaaaa! Ricordo che avevo ancora i dentini da latte quando ho scritto la prima opinione di questa edizione, e onestamente non so se sono più commossa all’idea che sia finita o più terrorizzata dal fatto che il 1 marzo Piersilvio si possa svegliare con le palle girate e si faccia venire quel languorino di un ulteriore prolungamento a tempo indeterminato. Sono così felice e così vicina ad avvertire quel senso di leggerezza e liberazione che manco dopo aver dato l’esame di Diritto Commerciale, che mi impegnerò anche a non essere troppo cattiva. Anzi, no, ma sapete che vi dico? Invece sarò cattiva. Cioè ma tanto che mi frega, è l’ultima, dico quello che penso e al massimo mi disattivo dai social per un paio di giorni per schivare le orde di insulti multilingue. A parte che lain generale è ...

