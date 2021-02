Grande Fratello VIP 5, la madre di Andrea Zenga parla dopo l’eliminazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Andrea Zenga è stato eliminato dal GF VIP 5 perchè non l’ha spuntata al televoto con Samantha De Grenet e Stefania Orlando, lasciando Rosalinda Cannavò proseguire il reality senza di lui. La madre di quest’ultimo, Roberta Termali, non si è risparmiata sull’allontanamento dei due piccioncini e sull’eliminazione di Andrea. Lo ha fatto attraverso un’intervista esclusiva che la donna ha concesso ad un giornale italiano, in cui non mancano parole positive sull’attrice. Tutti particolari che vi snoccioliamo di seguito nel nostro articolo. Gf vip 5, Andrea Zenga eliminato dal reality Ad un passo dalla finale, alla nuova nonché 42° puntata del Gf vip in corso, Andrea Zenga è stato battuto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 23 febbraio 2021)è stato eliminato dal GF VIP 5 perchè non l’ha spuntata al televoto con Samantha De Grenet e Stefania Orlando, lasciando Rosalinda Cannavò proseguire il reality senza di lui. Ladi quest’ultimo, Roberta Termali, non si è risparmiata sull’allontanamento dei due piccioncini e suldi. Lo ha fatto attraverso un’intervista esclusiva che la donna ha concesso ad un giornale italiano, in cui non mancano parole positive sull’attrice. Tutti particolari che vi snoccioliamo di seguito nel nostro articolo. Gf vip 5,eliminato dal reality Ad un passo dalla finale, alla nuova nonché 42° puntata del Gf vip in corso,è stato battuto al televoto da Samantha De Grenet e Stefania Orlando, ...

