Grande Fratello VIP 5: Dayane Mello manda Rosalinda al televoto, è polemica (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Grande Fratello VIP 5 è oramai ad una settimana dalla finale eppure fuori e dentro la casa di Cinecittà non mancano le polemiche. Ultima, in ordine cronologico, è quella scaturita da un meccanismo costruito dallo stesso reality show per decidere chi sarà l’ultimo concorrente eliminato prima della semifinale di venerdì prossimo 26 febbraio 2021. I quattro concorrenti non ancora finalisti hanno dovuto scegliere un piramidale sperando di non beccare quello nero. A prenderlo è Andrea Zelletta che viene costretto a scegliere con cui vuole andare al televoto: sceglie Samantha De Grenet. I due ragazzi diventano una coppia così come Stefania Orlando e Rosalinda Cannavò. A questo punto le due coppie finiscono in una insolito ballottaggio le cui sorti saranno votate dai tre finalisti in carica: Tommaso Zorzi, ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 23 febbraio 2021) IlVIP 5 è oramai ad una settimana dalla finale eppure fuori e dentro la casa di Cinecittà non mancano le polemiche. Ultima, in ordine cronologico, è quella scaturita da un meccanismo costruito dallo stesso reality show per decidere chi sarà l’ultimo concorrente eliminato prima della semifinale di venerdì prossimo 26 febbraio 2021. I quattro concorrenti non ancora finalisti hanno dovuto scegliere un piramidale sperando di non beccare quello nero. A prenderlo è Andrea Zelletta che viene costretto a scegliere con cui vuole andare al: sceglie Samantha De Grenet. I due ragazzi diventano una coppia così come Stefania Orlando eCannavò. A questo punto le due coppie finiscono in una insolito ballottaggio le cui sorti saranno votate dai tre finalisti in carica: Tommaso Zorzi, ...

Corriere : Tommaso Zorzi, dal Gf a X Factor? I fan su Twitter tifano per la conduzione - MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - GrandeFratello : La finale si avvicina e non potevamo non farvi rivivere tutti i momenti più emozionanti di questa edizione! ????… - zazoomblog : Grande Fratello sorpresa inaspettata per la nota conduttrice - #Grande #Fratello #sorpresa - MilaMil18400702 : RT @yleniac_: 03:54 Stefania che sta cercando di metterci contro pure le pecore che pascolano in Tibet e Tommaso che ci fa incazzare perché… -