Gran Turismo 7 per PS5 è stato rinviato e ha una nuova finestra di lancio (Di martedì 23 febbraio 2021) Gran Turismo 7 per PlayStation 5 è stato rinviato al 2022: il motivo? La pandemia globale che ha avuto un impatto sul suo sviluppo poiché non è riuscito a raggiungere l'obiettivo originale programmato per il 2021. La notizia è arrivata come parte di un'intervista di GQ a Jim Ryan, in cui sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla prossima generazione di PlayStation VR, un altro candidato per il lancio nel 2022 e una probabile nuova finestra di lancio per Gran Turismo 7 quando uscirà. "Gran Turismo 7 è stato influenzato dalle sfide di produzione legate al Covid e quindi passerà dal 2021 al 2022", ha affermato Sony in una breve dichiarazione ufficiale. "Con la ... Leggi su eurogamer (Di martedì 23 febbraio 2021)7 per PlayStation 5 èal 2022: il motivo? La pandemia globale che ha avuto un impatto sul suo sviluppo poiché non è riuscito a raggiungere l'obiettivo originale programmato per il 2021. La notizia è arrivata come parte di un'intervista di GQ a Jim Ryan, in cui sono stati condivisi ulteriori dettagli sulla prossima generazione di PlayStation VR, un altro candidato per ilnel 2022 e una probabilediper7 quando uscirà. "7 èinfluenzato dalle sfide di produzione legate al Covid e quindi passerà dal 2021 al 2022", ha affermato Sony in una breve dichiarazione ufficiale. "Con la ...

Zedosgang : Gran Turismo 7 Delayed Into 2022 #GranTurismo7 #PS5 - Eurogamer_it : #GranTurismo7 per #PS5 è stato rinviato. - GamingChats : Gran Turismo 7 Delayed Into 2022 - spaziogames : Togliete il piede dall'acceleratore e posteggiate per un po'. #GranTurismo7 - VideoGamesViews : Gran Turismo 7 Delayed Into 2022 -

Ultime Notizie dalla rete : Gran Turismo Gran Turismo 7 rimandato al 2022 ... e le brutte notizie stanno prendendo piede: dopo il rinvio di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 al 2022 , nella medesima aggiornata apprendiamo che anche l'uscita di Gran Turismo 7 è stata ...

Vaccino Covid, il piano per salvare la stagione nel polo turistico di Taormina ...che vedono il baratro di fronte alla prospettiva di una seconda estate consecutiva senza turismo. ... potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di replicare la strategia seguita in Gran ...

Karma GS-6: la gran turismo ibrida pronta a sbarcare in Europa Autoblog Gran Turismo 7 per PS5 è stato rinviato e ha una nuova finestra di lancio Gran Turismo 7 per PlayStation 5 è stato rinviato al 2022: il motivo? La pandemia globale che ha avuto un impatto sul suo sviluppo poiché non è riuscito a raggiungere l'obiettivo originale programmato ...

Gran Turismo 7 rinviato al 2022, annuncia Sony Gran Turismo 7 rinviato al 2022, annuncia Sony | A un anno di distanza, la pandemia continua a causare ritardi nei tempi di sviluppo.

... e le brutte notizie stanno prendendo piede: dopo il rinvio di Vampire The Masquerade Bloodlines 2 al 2022 , nella medesima aggiornata apprendiamo che anche l'uscita di7 è stata ......che vedono il baratro di fronte alla prospettiva di una seconda estate consecutiva senza. ... potrebbe essere presa in considerazione l'opportunità di replicare la strategia seguita in...Gran Turismo 7 per PlayStation 5 è stato rinviato al 2022: il motivo? La pandemia globale che ha avuto un impatto sul suo sviluppo poiché non è riuscito a raggiungere l'obiettivo originale programmato ...Gran Turismo 7 rinviato al 2022, annuncia Sony | A un anno di distanza, la pandemia continua a causare ritardi nei tempi di sviluppo.