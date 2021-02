Governo, pronto il “team Brunetta” per gestire i fondi europei destinati alla P.A.. Tra i nomi Cottarelli, Panucci, Altomonte, De Rita (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è insediato oggi, presieduto dal ministro della Pubblica amministrazione Renato Brunetta, il gruppo di lavoro della Funzione pubblica sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il documento che dovrà definire come utilizzare i fondi europei del Recovery fund, circa 11,4 miliardi di euro per quanto riguarda solo la Pubblica amministrazione. Coordinato dal capo di gabinetto ed ex direttore generale di Confindustria Marcella Panucci, ne fanno parte esperti del dipartimento, consiglieri del ministro e professionalità tecniche. Tra queste il docente dalla università Bocconi di Miano, Carlo Altomonte, i manager pubblici Alessandro Bacci e Bernardo Mattarella, il segretario generale del Censis Giorgio De Rita, il presidente Aran Antonio Naddeo, la magistrata del Tar ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021) Si è insediato oggi, presieduto dal ministro della Pubblica amministrazione Renato, il gruppo di lavoro della Funzione pubblica sul Piano nazionale di ripresa e resilienza, il documento che dovrà definire come utilizzare idel Recovery fund, circa 11,4 miliardi di euro per quanto riguarda solo la Pubblica amministrazione. Coordinato dal capo di gabinetto ed ex direttore generale di Confindustria Marcella, ne fanno parte esperti del dipartimento, consiglieri del ministro e professionalità tecniche. Tra queste il docente duniversità Bocconi di Miano, Carlo, i manager pubblici Alessandro Bacci e Bernardo Mattarella, il segretario generale del Censis Giorgio De, il presidente Aran Antonio Naddeo, la magistrata del Tar ...

