Governo | Politica energetica trasferita al nuovo Mite | la bozza del decreto legge

(Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – “Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia diferme restando le competenze in materia di liberalizzazione e concorrenza dei mercati e sicurezza degli approvvigionamenti di energia”. È quanto sinella nella relazione illustrativa delladiche trasferisce alcune competenze del Ministero dello Sviluppo economico (Mise) alMinistero della Transizione ecologica () guidato dal fisico Roberto Cingolani. Da quanto si apprende ildovrebbe essere discusso domani in preconsiglio dei ministri. “Al Ministero della transizione ecologica – prosegue la– sono ...

"Transiterebbero pertanto al Mite tutte le misure diattiva e le relative dotazioni economiche a favore della transizione energetica "sottolineala relazione ", mentre rimarrebbe in capo al ...L'esito della crisi dicon la nascita delDraghi vede la Lega consolidarsi nella posizione di primo partito nelle intenzioni di voto, attestandosi in media al 23,9%. In affanno invece ...Nel programma annunciato alla Camera Draghi non ha fatto accenno alla previdenza. Ecco perché e cosa cambierà con il nuovo governo ...(Teleborsa) - Al Ministero della transizione ecologica sono trasferite le funzioni esercitate dal Ministero dello sviluppo economico in materia di politica energetica ferme restando le competenze in..