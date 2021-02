Governo, politica energetica da Mise a ministero Transizione ecologica (Di martedì 23 febbraio 2021) 'Al ministero della Transizione ecologica sono trasferite le funzioni esercitate dal ministero dello Sviluppo economico in materia di politica energetica, ferme restando le competenze in materia di ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 23 febbraio 2021) 'Aldellasono trasferite le funzioni esercitate daldello Sviluppo economico in materia di, ferme restando le competenze in materia di ...

StefanoFeltri : La crisi di governo è passata, ora Renzi deve rispondere sui soldi sauditi cosa pensate dell'articolo di… - Agenzia_Ansa : Il Consiglio dei ministri ha approvato, a quanto si apprende da fonti di governo, il decreto legge Covid. Il provve… - Azione_it : 'L'Italia ha dimostrato scarsa capacità di rispondere alla pandemia. #Draghi corrisponde alle richieste di #Azione… - MariaAversano1 : RT @lvoir: Nemmeno da privato cittadino lo lasciano in pace. #Conte terrà una lezione in diretta video streaming in cui parlerà della sua… - lindaeciao : RT @lvoir: Nemmeno da privato cittadino lo lasciano in pace. #Conte terrà una lezione in diretta video streaming in cui parlerà della sua… -