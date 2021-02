**Governo: bozza, al Mite passa vigilanza Enea, Gse e Sogin, al Mise restano Gme e AU** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “In materia di vigilanza sugli enti passerebbe al ministero della Transizione ecologica (Mite) la vigilanza su Enea, Gse e Sogin mentre resterebbe al ministero dello Sviluppo economico (Mise) la vigilanza su Gme (che gestisce le piattaforme informatiche di scambio di energia) e su Acquirente Unico (che gestisce i servizi di tutela dei consumatori e le scorte petrolifere di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza)”. E’ quanto si legge in una bozza dello schema di articolazione delle competenze Mise da trasferire al Mite visionata dall’Adnkronos. “Dei 19 posti di dirigente più i due posti di direttore generale ne risulterebbero trasferiti al Mite 15 e il resto rimarrebbe ... Leggi su calcioweb.eu (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – “In materia disugli enti passerebbe al ministero della Transizione ecologica () lasu, Gse ementre resterebbe al ministero dello Sviluppo economico () lasu Gme (che gestisce le piattaforme informatiche di scambio di energia) e su Acquirente Unico (che gestisce i servizi di tutela dei consumatori e le scorte petrolifere di sicurezza da utilizzare in caso di emergenza)”. E’ quanto si legge in unadello schema di articolazione delle competenzeda trasferire alvisionata dall’Adnkronos. “Dei 19 posti di dirigente più i due posti di direttore generale ne risulterebbero trasferiti al15 e il resto rimarrebbe ...

TV7Benevento : **Governo: bozza, al Mite passa vigilanza Enea, Gse e Sogin, al Mise restano Gme e AU**... - LobbaLuisa : RT @Lucrezi97533276: Il commissario #Gentiloni ci spiega che l’Italia non era in ritardo per il #RecoveryPlan anzi è uno dei 20 paesi ad av… - Giobegood : RT @Lucrezi97533276: Il commissario #Gentiloni ci spiega che l’Italia non era in ritardo per il #RecoveryPlan anzi è uno dei 20 paesi ad av… - Lucrezi97533276 : Il commissario #Gentiloni ci spiega che l’Italia non era in ritardo per il #RecoveryPlan anzi è uno dei 20 paesi ad… - Michele_Arnese : RT @StartMagNews: Che cosa ha detto Dario Scannapieco, vice presidente #Bei nell’audizione parlamentare, sulla bozza di #Pnrr del governo C… -