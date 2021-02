**Golf: Tiger Woods ferito in incidente auto, trasportato in ospedale** (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Il golfista Tiger Woods è stato ricoverato in ospedale dopo un brutto incidente d’auto nella contea di Los Angeles. Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente automobilistico, nel quale ha riportato delle ferite. Lo riferisce via twitter il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La notizia era stata anticipata dal portale Tmz. “Il 23 febbraio 2021, intorno alle 07:12, il Lasd ha risposto a una collisione di traffico di ribaltamento di un singolo veicolo al confine tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes”, spiega. “Il veicolo stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è schiantato. Il veicolo ha subito gravi danni. L’autista e unico ... Leggi su ildenaro (Di martedì 23 febbraio 2021) Roma, 23 feb. (Adnkronos) – Il golfistaè stato ricoverato in ospedale dopo un bruttod’nella contea di Los Angeles.è statoin ospedale in seguito all’mobilistico, nel quale ha riportato delle ferite. Lo riferisce via twitter il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. La notizia era stata anticipata dal portale Tmz. “Il 23 febbraio 2021, intorno alle 07:12, il Lasd ha risposto a una collisione di traffico di ribaltamento di un singolo veicolo al confine tra Rolling Hills Estates e Ranchos Palos Verdes”, spiega. “Il veicolo stava viaggiando in direzione nord su Hawthorne Boulevard, a Blackhorse Road, quando si è schiantato. Il veicolo ha subito gravi danni. L’autista e unico ...

