Golf, Tiger Woods coinvolto in un brutto incidente stradale (Di martedì 23 febbraio 2021) “brutto” incidente automobilistico per Tiger Woods. Secondo quanto riporta Tmz, il campione di Golf è stato protagonista di un incidente a Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto. incidente Tiger Woods: il tweet Woods è stato trasportato in ospedale in seguito all’incidente nel quale ha riportato delle ferite. Lo twitta il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalle autorità, è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell’incidente. La vettura sui cui ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) “automobilistico per. Secondo quanto riporta Tmz, il campione diè stato protagonista di una Ranchos Palos Verdes, nei pressi di Los Angeles, intorno alle 7.22 del mattino e sarebbe stato estratto dalla vettura dalle squadre di emergenza accorse sul posto.: il tweetè stato trasportato in ospedale in seguito all’nel quale ha riportato delle ferite. Lo twitta il dipartimento dello sceriffo della contea di Los Angeles. Secondo quanto riferito dalle autorità, è stato estratto dalla sua vettura con delle cesoie dai vigili del fuoco e dai paramedici accorsi sul luogo dell’. La vettura sui cui ...

