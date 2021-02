Gli Usa superano i 500mila morti per Covid | più di quelli in tre guerre Biden | Straziante

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 23 febbraio 2021) Un bilancio “”: così il presidente Joeha definito icausati dalnegli Stati Uniti, ricordandoli con un minuto di silenzio e candele accese alla Casa Bianca. “Come nazione non possiamo accettare questo crudele destino - ha dichiarato - mentre combattiamo, da molto tempo, contro questa pandemia, dobbiamo resistere rispetto al diventare assuefatti al dolore... e dobbiamo farlo onorando ima allo stesso tempo occupandoci dei vivi, di coloro che sono stati lasciati indietro”. Il bilancio americano delle vittime ha superato il mezzo milione proprio ieri, quasi ad un anno esatto dal primo caso di contagio nel paese. Negli scorsi giorni il New York Times ricordava come, oltrepassata la soglia dei, il numero dei ...