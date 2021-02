Gli Usa rispolverano il cyber-ambasciatore (che in Italia c’è già) (Di martedì 23 febbraio 2021) Un cyber-ambasciatore nelle stanze del dipartimento di Stato di Washington? Perché no. Un progetto simile, avveniristico quanto sempre più attuale nello scenario geopolitico della cybersecurity planetaria, lo si era già intravisto nell’era di Donald Trump. Oggi però quella che sembrava solo una fuga in avanti sta diventando una realtà concreta. Un gruppo bipartisan di deputati alla Camera dei Rappresentanti di Washington ha chiesto infatti nuovamente la presenza di un cyber-ambasciatore rilanciando un disegno di legge che aveva creato attriti tra il Congresso e la precedente amministrazione. LA PROPOSTA I deputati hanno presentato una versione aggiornata del cyber Diplomacy Act, che istituirebbe la figura dell’ambasciatore-consigliere sui temi cyber e ... Leggi su formiche (Di martedì 23 febbraio 2021) Unnelle stanze del dipartimento di Stato di Washington? Perché no. Un progetto simile, avveniristico quanto sempre più attuale nello scenario geopolitico dellasecurity planetaria, lo si era già intravisto nell’era di Donald Trump. Oggi però quella che sembrava solo una fuga in avanti sta diventando una realtà concreta. Un gruppo bipartisan di deputati alla Camera dei Rappresentanti di Washington ha chiesto infatti nuovamente la presenza di unrilanciando un disegno di legge che aveva creato attriti tra il Congresso e la precedente amministrazione. LA PROPOSTA I deputati hanno presentato una versione aggiornata delDiplomacy Act, che istituirebbe la figura dell’-consigliere sui temie ...

RaiNews : Coronavirus, gli Usa si avvicinano ai 500mila morti - RaiNews : La commemorazione al tramonto e un minuto di silenzio in tutti gli #USA: il presidente Joe Biden ha ricordato color… - sole24ore : Dividendi: gli Usa battono l’Europa. Ma in fondo al tunnel si rivede la luce - attilioc39 : RT @Gianmar26145917: L'abusivo presidente #Biden ordina e la prona #UE esegue: le sanzioni alla #Russia vanno aumentate...Ecco uno dei frut… - luca01045 : RT @499777: Io sono quella che compra gli occhiali anti luce blu per stare davanti al pc e li usa quando non sta davanti al pc. https://t.c… -