Gli Stati Uniti superano il mezzo milione di morti per Covid | Biden | “Bilancio straziante | occupiamoci di chi è rimasto”

(Di martedì 23 febbraio 2021) In Usa superati i 500milaper Coronavirus Negli Usa ildeiper il Coronavirus ha superato la soglia del, come rivelano i dati della Johns Hopkins University. I casi sonooltre 28 milioni dall’inizio della pandemia, con la California che risulta ad oggi lo stato che ha registrato più contagi: oltre 3,5 milioni da quando ilha colpito anche l’America e più di 49mila decessi su una popolazione di 39 milioni di abitanti. Seguono il Texas, il secondo stato più grande con 29 milioni di abitanti e oltre due milioni di persone contagiate da inizio pandemia, la Florida e lo stato di New York. Intanto prosegue la campagna vaccinale: dopo aver vaccinato personale sanitario, polizia, pompieri e lavoratori a contatto col pubblico, gli ...

