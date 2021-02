Gli Stati Uniti superano il mezzo milione di morti per Covid | Biden | “Bilancio straziane | occupiamoci di chi è rimasto”

(Di martedì 23 febbraio 2021) In Usa superati i 500milaperNegliildeiper il Coronavirus ha superato la soglia del, come rivelano i dati della Johns Hopkins University. I casi sonooltre 28 milioni dall’inizio della pandemia, con la California che risulta ad oggi lo stato che ha registrato più contagi: oltre 3,5 milioni da quando ilha colpito anche l’America e più di 49mila decessi su una popolazione di 39 milioni di abitanti. Seguono il Texas, il secondo stato più grande con 29 milioni di abitanti e oltre due milioni di persone contagiate da inizio pandemia, la Florida e lo stato di New York. Intanto prosegue la campagna vaccinale: dopo aver vaccinato personale sanitario, ...

mtvitalia : 'Love you Army' ?? I @BTS_twt hanno fatto la storia ai #VMAs e ci faranno sognare nel loro primo #MTVUnplugged ?? Ti… - TNannicini : Francesco Sansovino scriveva che gli ambasciatori sono “gli occhi degli Stati”. Luca Attanasio, ambasciatore italia… - herbertballeri : Si sono sciolti i #DaftPunk , saranno stati gli acidi. - CiroNoEuro : RT @GermanoDottori: Gli Stati Uniti negoziarono con la Germania la nomina di Draghi alla testa della Bce. Non sono sorpreso, mi suona piutt… - DailyOutpost : @04Carmen20 @saraosalvatore Quando ci saranno gli Stati Uniti d’Europa e la nostra bandiera varrà quanto quella del… -

Ultime Notizie dalla rete : Gli Stati

TGCOM

Tuttavia, osserva traaltri Tarek Megerisi, analista dell' European Council for foreign ... A intervenire nel fine settimana nel Canale di Sicilia sonotre rimorchiatori, tutti di supporto ...7.38 Covid, Biden: "Un bilancio straziante" Con una commemorazione al tramonto e un minuto di silenzio in tuttiUniti,il presidente Joe Biden ha ricordato il mezzo milione di americani morti nella pandemia Covid - 19. Biden ha parlato di "bilancio triste e straziante"e ha elogiato i 500.071 americani ...Mezzo milione di morti in meno di un anno. Era infatti il 29 febbraio del 2020 quando gli Stati Uniti registravano la loro prima vittima da Covid. Adesso, quell’incubo è già costato, stando alla Johns ...A questo proposito la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato l’“HERA Incubator”, il piano dell'UE per contrastare le varianti. Inoltre, la Commissione Europea aveva au ...