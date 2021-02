Gli squalificati in Serie A | le decisioni del giudice sportivo | batosta per Gasperini | out in 11

Leggi su calcioweb.eu

(Di martedì 23 febbraio 2021) Sono stati pubblicati glidel campionato diA dopo la 23esima giornata, sono arrivate tantissime indicazioni per le zone alte e basse della classifica. L’Atalanta continua ad essere devastante, la squadra diha vinto nettamente contro il Napoli e si è rilanciato in classifica. Solo un pareggio per la Roma contro il Benevento, in zona salvezza colpo grosso del Torino sul campo del Cagliari. Scatto in classifica della Fiorentina contro lo Spezia che ha vinto con il risultato di 3-0, il Genoa non è andato oltre il pareggio contro il Verona. Successo in chiave scudetto dell’Inter contro il Milan, vittoria anche della Juventus con il Crotone. Ok la Lazio contro la Sampdoria, pareggi in Parma-Udinese e Sassuolo-Bologna. GliinA, le...