Gli Scacchi sono razzisti! Siamo alla follia...

(Di martedì 23 febbraio 2021) Scacco matto al libero pensiero. YouTube ha sospeso con ignominia un canale video colpevole di razzismo. Per l'esattezza, il canale di Antonio Radic, losta più seguito al mondo. Cosa c'entrano glicon il razzismo? Semplice: il sito ha giudicato inaccettabile e discriminatorio un gioco dove "il bianco" mangia "il nero". Ci sarebbe da dileggiare gli artefici del pasticcio: se non fosse che, potendo, censurerebbero anche noi. Stavolta è tutta colpa dell'intelligenza artificiale, anzi, in questo caso, della scemenza artificiale. Quella di un algoritmo, quello di Youtube, che ha interpretato come razzisti i termini tecnici del gioco degli. Ma non ci stupiamo più, in un'epoca dove uno spettro si aggira per l'Occidente: e non è più il comunismo, bensì il vittimismo. Quella che Robert Hughes chiamava "cultura del ...