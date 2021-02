Gli insulti alla Meloni e la Sinistra misogina. (Di martedì 23 febbraio 2021) di Attilio Runello. Il docente di storia all’università di Siena Giovanni Gozzini è stato sospeso da lezioni e stipendio per tre mesi in attesa che il... Leggi su freeskipper (Di martedì 23 febbraio 2021) di Attilio Runello. Il docente di storia all’università di Siena Giovanni Gozzini è stato sospeso da lezioni e stipendio per tre mesi in attesa che il...

alex_orlowski : Commettete un errore nel scandalizzarvi per gli insulti gratuiti di uno sconosciuto come #Gozzini Rispetto a chi p… - Capezzone : Su @atlanticomag @MiloMatte chirurgico. Il vero obiettivo degli insulti dei prof di sinistra? Gli elettori - StefanoFeltri : Completamente d'accordo con @stanzaselvaggia : gli insulti di un professore sguaiato e volgare non sono equiparabil… - Nonha_stata : @tota_mif @Lafabj Stiamo parlando di una macchina organizzata per gli insulti, che è cosa diversa dal singolo che p… - bugsbonny76 : RT @meriadocco: visto lo stracciarsi le vesti per gl’insulti ad una fascista potreste indignarvi per un cittadino con problemi di salute og… -