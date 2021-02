Gli espulsi del M5S formano un nuovo mini-gruppo | si chiama “Alternativa c’è”

(Di martedì 23 febbraio 2021) I parlamentaridal Movimento Cinque Stelle daranno vita alla nuova componente delMisto “c’è”. A formare ilsono ora 12 deputati ex M5S ma se ne dovrebbero aggiungere altri nelle prossime ore. I deputati che entrano a far parte della nuova componente sono Andrea Colletti (rappresentante), Andrea Vallascas, Raffaele Trano, Pino Cabras, Alvise Maniero, Arianna Spessotto, Paolo Giuliodori, Emanuela Corda, Rosa Alba Testamento, Maria Laura Paxia, Feancesco Sapia e Massimo Enrico Baroni. Secondo quanto riporta Ansa, anche al Senato gliM5s daranno vita ad una componente autonoma nel Misto che si chiamerà “c’è”. “La costituzione di ‘L’c’è’ è un passo necessario – affermano i 12 ...

Anche al Senato gli espulsi M5s daranno vita ad una componente autonoma nel Misto che si chiamerà 'Alternativa c'è'. E' quanto si apprende da fonti parlamentari. L'alternativa c'è, quindi, sarebbe l'unica forza d'opposizione in Parlamento insieme a Fratelli d'Italia di Giorgia Meloni.