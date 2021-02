Gli effetti indesiderati del vaccino Pfizer: l’allarmismo di un certo giornalismo (Di martedì 23 febbraio 2021) In questi giorni il quotidiano Il Primato Nazionale ha pubblicato un articolo con il titolo quanto mai allarmante: ‘Pfizer, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al vaccino. Tre volte l’Inghilterra‘. Indubbiamente, messa così, è una notizia preoccupante che getta discredito sui vaccini in un momento così delicato. Cerchiamo però di capire quali sarebbero queste reazioni al vaccino e vediamo di capire dove il quotidiano ha preso le fonti. Innanzitutto va chiarito che qualsiasi farmaco potrebbe dare forme allergiche o effetti indesiderati; anche una semplice Aspirina. Il rischio di anafilassi tuttavia, nei casi più gravi shock anafilattico, lo si può correre anche con alcuni alimenti. La soia, ad esempio, è uno tra i maggiori alimenti causa di allergie. Ciononostante è giusto precisare ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) In questi giorni il quotidiano Il Primato Nazionale ha pubblicato un articolo con il titolo quanto mai allarmante: ‘, l’Italia è al primo posto per reazioni allergiche gravi al. Tre volte l’Inghilterra‘. Indubbiamente, messa così, è una notizia preoccupante che getta discredito sui vaccini in un momento così delicato. Cerchiamo però di capire quali sarebbero queste reazioni ale vediamo di capire dove il quotidiano ha preso le fonti. Innanzitutto va chiarito che qualsiasi farmaco potrebbe dare forme allergiche o; anche una semplice Aspirina. Il rischio di anafilassi tuttavia, nei casi più gravi shock anafilattico, lo si può correre anche con alcuni alimenti. La soia, ad esempio, è uno tra i maggiori alimenti causa di allergie. Ciononostante è giusto precisare ...

