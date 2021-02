Giustizia, corruzione e indipendenza dei media: che anno è stato per l’Italia? (Di martedì 23 febbraio 2021) L’anno che si è appena concluso sarà ricordato a lungo come l’anno in cui ciascuno di noi è stato chiamato a rivedere le proprie abitudini e i propri stili di vita. Il 2020, politicamente parlando, è stato l’anno in cui la crisi pandemica ha portato i paesi dell’Unione Europea a trovare una nuova unità, al netto delle divergenze tra i diversi Stati, e ad approvare il Next Generation EU. D’altronde, di Europa si è a lungo parlato alla fine dello scorso anno quando è stato raggiunto “a livello dei negoziatori” un accordo sulla Brexit che deve essere approvato dalle istituzioni comunitarie, ma di Europa si parlerà ancora a lungo nel 2021 non solo perché concretamente quel Next Generation EU deve essere applicato, ma anche perché la Commissione, lo scorso dicembre, ha ... Leggi su bufale (Di martedì 23 febbraio 2021) L’che si è appena concluso sarà ricordato a lungo come l’in cui ciascuno di noi èchiamato a rivedere le proprie abitudini e i propri stili di vita. Il 2020, politicamente parlando, èl’in cui la crisi pandemica ha portato i paesi dell’Unione Europea a trovare una nuova unità, al netto delle divergenze tra i diversi Stati, e ad approvare il Next Generation EU. D’altronde, di Europa si è a lungo parlato alla fine dello scorsoquando èraggiunto “a livello dei negoziatori” un accordo sulla Brexit che deve essere approvato dalle istituzioni comunitarie, ma di Europa si parlerà ancora a lungo nel 2021 non solo perché concretamente quel Next Generation EU deve essere applicato, ma anche perché la Commissione, lo scorso dicembre, ha ...

clikservernet : Giustizia, corruzione e indipendenza dei media: che anno è stato per l’Italia? - Noovyis : (Giustizia, corruzione e indipendenza dei media: che anno è stato per l’Italia?) Playhitmusic -… - Fata_Morgana79 : I #Cittadini contro le #mafie e la #corruzione - #Molise Facebook fan page: - tambojosef : Unica salvezza per noi e l'Italia votare 5stelle e Conte e Azzolina e Di Maio e Buonafede grande ministro di giusti… - tambojosef : Unica salvezza per noi e l'Italia votare 5stelle e Conte e Azzolina e Di Maio e Buonafede grande ministro di giusti… -