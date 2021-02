Giulia Salemi contro alcuni ex coinquilini del GF Vip: nel mirino Zelletta, Rosalinda e altri (FOTO) (Di martedì 23 febbraio 2021) Da quando Giulia Salemi è uscita dalla casa del GF Vip, gli utenti del web non stanno facendo altro che tenere sotto controllo ogni suo movimento social. La ragazza ha rotto il silenzio commentando questa esperienza e ringraziando tutte le persone che l’hanno accompagnata e sostenuta. Tra gli interventi dell’influencer, però, non sono mancati dei like sospetti che la protagonista pare abbia lasciato al di sotto di commenti parecchio pungenti contro alcuni ex compagni d’avventura. Nel mirino ci sono finiti soprattutto Andrea Zelletta e Rosalinda Cannavò. L’attacco di Giulia Salemi contro Zelletta Ufficialmente, Giulia Salemi ha ringraziato tutti gli ex ... Leggi su kontrokultura (Di martedì 23 febbraio 2021) Da quandoè uscita dalla casa del GF Vip, gli utenti del web non stanno facendo altro che tenere sottollo ogni suo movimento social. La ragazza ha rotto il silenzio commentando questa esperienza e ringraziando tutte le persone che l’hanno accompagnata e sostenuta. Tra gli interventi dell’influencer, però, non sono mancati dei like sospetti che la protagonista pare abbia lasciato al di sotto di commenti parecchio pungentiex compagni d’avventura. Nelci sono finiti soprattutto AndreaCannavò. L’attacco diUfficialmente,ha ringraziato tutti gli ex ...

trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - trash_italiano : #GFVIP: chi vuoi eliminare tra Stefania Orlando e Giulia Salemi? I risultati dal sondaggio Instagram di Trash Itali… - fanpage : #Gfvip, 'Giulia Salemi beve come Amy Winehouse, mandiamola a San Patrignano', la battuta di Tommaso Zorzi non è pas… - mentalba25 : 6.Eliminato più rimpianto : GIULIA SALEMI #GFVIPTBT - immasannino4 : RT @Gossipgirl832: Ultimo feat Giulia salemi...??????#prelemi #ciauuu #gfvip #PRELEMI @GiuliaSalemi93 @ipertao @fari146 @BlairWa65627577 https… -