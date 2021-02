Giugliano Caos buoni spesa | il sindaco chiama la finanza | “Prossimi bonus ad ammessi non beneficiari”

Ultime Notizie dalla rete : Giugliano Caos

Teleclubitalia.it

... poi ha raccolto oltre cento persone al proprio seguito in una villa privata di, convinto ... APPROFONDIMENTI IL LOCKDOWN Napoli, la zona arancione non ferma il: nuovo assalto al... IL ......e urla per... I CONTROLLI Torre del Greco, scoperto con domentiper l'espatrio falsi,... LA DROGA Pomigliano, scoperti crack e cocainain casa di un 27enne incensurato I CONTROLLI, ...IL RENDIMENTO. Nessuno avrebbe mai potuto immaginare uno scenario del genere in così poco tempo ed invece questo è quello che sta succedendo a Santa Maria Capua Vetere, in virtù di un girone d’andata ...Sul Lungomare di Napoli tra la folla di San Valentino senza mascherina anti-Covid19. In via Partenope 11 sanzionati dai vigili perché senza mascherina. Tre ristoranti multati per distanziamento ai tav ...