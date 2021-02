Giudice sportivo, Hakimi e altri dieci fermati per un turno (Di martedì 23 febbraio 2021) Le decisioni del Giudice sportivo dopo la 23esima giornata della Serie A Sono undici i giocatori fermati per una giornata dal Giudice sportivo della Serie A. Tra questi c’è anche Hakimi ammonito nel derby contro il Milan e che salterà dunque il match di domenica contro il Genoa. Gli altri squalificati sono: Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Pereyra (Udinese), Adrien Silva (Sampdoria) e Zeegelaar (Udinese). L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di martedì 23 febbraio 2021) Le decisioni deldopo la 23esima giornata della Serie A Sono undici i giocatoriper una giornata daldella Serie A. Tra questi c’è ancheammonito nel derby contro il Milan e che salterà dunque il match di domenica contro il Genoa. Glisqualificati sono: Glik (Benevento), Hickey (Bologna), Bani e Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Djimsiti (Atalanta), Escalante (Lazio), Pereyra (Udinese), Adrien Silva (Sampdoria) e Zeegelaar (Udinese). L'articolo proviene da intermagazine.

