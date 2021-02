Giudice Sportivo, gli squalificati per la 24ª giornata di campionato (Di martedì 23 febbraio 2021) È arrivato il comunicato del Giudice Sportivo riguardo gli squalificati per la 24ª giornata di Serie A: i verdetti È arrivato puntuale il comunicato del Giudice Sportivo dopo il 23° turno di campionato. Ben 11 i giocatori che dovranno saltare la 24ª giornata di campionato, eccoli nel dettagli: Achraf Hakimi (Inter) Danilo (Juventus) Berat Djimsiti (Atalanta) Mattia Bani e Gaston Brugman (Parma) Gonzalo Escalante (Lazio) Kamil Glik (Benevento) Aaron Hickey (Bologna) Marvin Zeegelaar e Roberto Pereyra (Udinese) Adrien Silva (Sampdoria) Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 23 febbraio 2021) È arrivato il comunicato delriguardo gliper la 24ªdi Serie A: i verdetti È arrivato puntuale il comunicato deldopo il 23° turno di. Ben 11 i giocatori che dovranno saltare la 24ªdi, eccoli nel dettagli: Achraf Hakimi (Inter) Danilo (Juventus) Berat Djimsiti (Atalanta) Mattia Bani e Gaston Brugman (Parma) Gonzalo Escalante (Lazio) Kamil Glik (Benevento) Aaron Hickey (Bologna) Marvin Zeegelaar e Roberto Pereyra (Udinese) Adrien Silva (Sampdoria) Leggi su Calcionews24.com

