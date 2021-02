Giudice Sportivo, ecco chi salterà la 24esima giornata: presenti anche Gasperini e Inzaghi (Di martedì 23 febbraio 2021) Il Giudice Sportivo della Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha stilato la lista di coloro che dovranno saltare la ventiquattresima giornata di Serie A. presenti di Kamil Glik (Benevento) e Aaron Hickey (Bologna) a causa delle espulsioni ricevute, mentre i seguenti giocatori sono stati ammoniti a seguito di una diffida: Mattia Bani (Parma), Gaston Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Berat Djimsiti (Atalanta), Gonzalo Escalante (Lazio), Achraf Hakimi (Inter), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Da Silva (Sampdoria) e Marvin Zeegelaar (Udinese). Da non dimenticare Gian Piero Gasperini (Atalanta) e Pippo Inzaghi (Benevento), espulsi rispettivamente nei match contro Napoli e Roma. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 23 febbraio 2021) Ildella Serie A, Gerardo Mastrandrea, ha stilato la lista di coloro che dovranno saltare la ventiquattresimadi Serie A.di Kamil Glik (Benevento) e Aaron Hickey (Bologna) a causa delle espulsioni ricevute, mentre i seguenti giocatori sono stati ammoniti a seguito di una diffida: Mattia Bani (Parma), Gaston Brugman (Parma), Danilo (Juventus), Berat Djimsiti (Atalanta), Gonzalo Escalante (Lazio), Achraf Hakimi (Inter), Roberto Pereyra (Udinese), Adrien Da Silva (Sampdoria) e Marvin Zeegelaar (Udinese). Da non dimenticare Gian Piero(Atalanta) e Pippo(Benevento), espulsi rispettivamente nei match contro Napoli e Roma. SportFace.

MCalcioNews : Serie B, le decisioni del Giudice Sportivo: Gigliotti stop per 2 giornate. Un turno per il tecnico del Brescia Clot… - toropuntoit : #SerieA, le decisioni del #GiudiceSportivo dopo la 23a giornata di campionato - FcInterNewsit : Giudice sportivo, un turno di squalifica per Hakimi: il marocchino salterà Inter-Genoa - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: GIUDICE SPORTIVO - Serie A, Glik e l'allenatore Pippo Inzaghi squalificati per un turno, out contro il Napoli, un turno… - _SiGonfiaLaRete : Giudice Sportivo: turno di stop e multa per #Gasperini. La motivazione -