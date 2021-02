Giù Piazza Affari assieme alle altre Borse europee (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici di Piazza Affari e degli altri principali listini europei che confermano l’intonazione debole della prima parte della seduta. Segnali di prudenza e debolezza giungono anche dai future sugli indici a stelle e strisce lasciando prevedere una partenza negativa per la borsa di Wall Street, più tardi. C’è attesa tra gli investitori per l’audizione di questo pomeriggio del presidente della Fed Jerome Powell al Senato USA per carpire indizi sulle prossime mosse della banca centrale americana. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,215. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.809,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,1 dollari per barile. Balza in alto lo spread, ... Leggi su quifinanza (Di martedì 23 febbraio 2021) (Teleborsa) – Tutti negativi gli indici die degli altri principali listini europei che confermano l’intonazione debole della prima parte della seduta. Segnali di prudenza e debolezza giungono anche dai future sugli indici a stelle e strisce lasciando prevedere una partenza negativa per la borsa di Wall Street, più tardi. C’è attesa tra gli investitori per l’audizione di questo pomeriggio del presidente della Fed Jerome Powell al Senato USA per carpire indizi sulle prossime mosse della banca centrale americana. Sul mercato valutario, l’Euro / Dollaro USA mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,215. Sostanzialmente stabile l’oro, che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 1.809,1 dollari l’oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) è sostanzialmente stabile su 62,1 dollari per barile. Balza in alto lo spread, ...

Ultime Notizie dalla rete : Giù Piazza Borsa: Milano gira in calo ( - 0,6%) dopo Istat, giù Diasorin I dati Istat sul fatturato dell'industria nel 2020, in calo dell'11,5%, frenano Piazza Affari ( - 0,6%), che gira in calo insieme alle altre borse europee ad eccezione di Madrid (+0,7%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 94,9 punti, arrivano così a sfiorare la soglia ...

Borsa: Europa debole con futures, giù microchip, Milano - 1,2% Deboli Banco Bpm ( - 2,57%), Bper ( - 1,88%), Intesa ( - 1,19%) e Unicredit ( - 0,3%) in Piazza Affari, dove prosegue la corsa di Atlantia (+3,65%), nel giorno in cui il Cda della Cdp esamina l'...

I dati Istat sul fatturato dell'industria nel 2020, in calo dell'11,5%, frenano Piazza Affari ( - 0,6%), che gira in calo insieme alle altre borse europee ad eccezione di Madrid (+0,7%). In rialzo lo spread tra Btp e Bund tedeschi a 94,9 punti, arrivano così a sfiorare la soglia ...

Deboli Banco Bpm ( - 2,57%), Bper ( - 1,88%), Intesa ( - 1,19%) e Unicredit ( - 0,3%) in Piazza Affari, dove prosegue la corsa di Atlantia (+3,65%), nel giorno in cui il Cda della Cdp esamina l'...