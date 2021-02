Giroud lancia il Chelsea con una prodezza | ko l' Atletico di Simeone

(Di mercoledì 24 febbraio 2021) BUCAREST (ROMANIA) - Ilvince 1 - 0 in 'casa' dell'Madrid nell'andata degli ottavi di Champions League . La partita, giocata in campo neutro all'Arena Nazionale di Bucarest a causa ...

Corriere dello Sport.it

La partita, giocata in campo neutro all'Arena Nazionale di Bucarest a causa delle restrizioni imposte dal governo spagnolo per chi proviene dall'Inghilterra, è stata decisa da una prodezza di...Fodenil City al terzo posto Phil Foden Manchester City Il City si sbarazza del Brighton con ... Davanti nel primo tempo il Chelsea con, nella ripresa pareggio di El Ghazi. 1 - 1 anche tra ...Gol bellissimo del francese e i Blues vincono 1-0 in 'casa' dei Colchoneros di Simeone nell'andata degli ottavi di Champions League ...I Blues vincono 1-0 l'andata degli ottavi di Champions grazie al bellissimo gol del francese: ai Colchoneros servirà l'impresa nella gara di ritorno ...