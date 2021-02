Giro d’Italia 2021, presentazione 24 febbraio: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani, mercoledì 24 febbraio (ore 16.00), si terrà la presentazione dell’edizione 2021 del Giro d’Italia. La Corsa Rosa prenderà il via l’8 maggio con una cronometro individuale di 9 chilometri, da Torino. L’ultima tappa sarà domenica 30 maggio. Al via di questo Giro ci saranno nomi importanti come il colombiano Egan Bernal, il quale è intenzionato ad aggiungere nella propria bacheca questa corsa dopo il Tour de France (vinto nel 2020). Sarà al via anche il fenomeno belga Remco Evenepoel e a tenere alto il vessillo italico sarà come sempre Vincenzo Nibali. programma presentazione Giro d’Italia 2021 La presentazione del Giro d’Italia ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Domani, mercoledì 24(ore 16.00), si terrà ladell’edizionedel. La Corsa Rosa prenderà il via l’8 maggio con una cronometro individuale di 9 chilometri, da Torino. L’ultima tappa sarà domenica 30 maggio. Al via di questoci saranno nomi importanti come il colombiano Egan Bernal, il quale è intenzionato ad aggiungere nella propria bacheca questa corsa dopo il Tour de France (vinto nel 2020). Sarà al via anche il fenomeno belga Remco Evenepoel e a tenere alto il vessillo italico sarà come sempre Vincenzo Nibali.Ladel...

giroditalia : ? #SaveTheDate ?The Route of 2021 Giro d'Italia will be unveiled on 24th February! Are you Ready? | Il 24 febbraio… - maurilioberetta : Giro d’affari a 200 milioni per l’ #ecommerce del #vino in Italia - velocebarcelona : RT @giroditalia: ? #SaveTheDate ?The Route of 2021 Giro d'Italia will be unveiled on 24th February! Are you Ready? | Il 24 febbraio verrà s… - gettasofia : RT @loren_ch: @dwery @borghi_claudio Si ricorda il Giro d'Italia dell'anno scorso? In totale ci sono stati in corsa 4 corridori positivi al… - Cyclingtimenews : #compleanno ?? Vincitore della 16esima tappa del Giro d'Italia 2020 con arrivo a San Daniele del Friuli #AUGURI ????… -