Giovanni Malagò attacca: “Contenzioso con Sport e Salute inevitabile” (Di martedì 23 febbraio 2021) Un Giovanni Malagò a 360° quello che si è concesso ai microfoni dei giornalisti, al termine della Giunta nazionale del CONI, dando spunti e chiavi di lettura diversi sulle questioni d’attualità. In primis, il n.1 dello Sport italiano ha commentato in maniera molto positiva l’organizzazione dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina: “Complimenti al presidente Roda. I risultati Sportivi sono stati sotto le attese, ma l’organizzazione è stata strepitosa. Un biglietto da visita eccezionale per i Giochi di Milano-Cortina 2026“. A tenere banco però è l’ormai arcinoto Contenzioso tra il CONI e Sport e Salute. Da questo punto di vista, Malagò si è espresso senza peli sulla lingua: “Non c’è stata nessuna novità, purtroppo. Penso che sia stato fatto un grande ... Leggi su oasport (Di martedì 23 febbraio 2021) Una 360° quello che si è concesso ai microfoni dei giornalisti, al termine della Giunta nazionale del CONI, dando spunti e chiavi di lettura diversi sulle questioni d’attualità. In primis, il n.1 delloitaliano ha commentato in maniera molto positiva l’organizzazione dei Mondiali 2021 di sci alpino a Cortina: “Complimenti al presidente Roda. I risultatiivi sono stati sotto le attese, ma l’organizzazione è stata strepitosa. Un biglietto da visita eccezionale per i Giochi di Milano-Cortina 2026“. A tenere banco però è l’ormai arcinototra il CONI e. Da questo punto di vista,si è espresso senza peli sulla lingua: “Non c’è stata nessuna novità, purtroppo. Penso che sia stato fatto un grande ...

Ultime Notizie dalla rete : Giovanni Malagò Coni, Malagò: 'Calcio in Giunta valutazione legittima e giusta' Lo ha detto il presidente del Coni, Giovanni Malagò, commentando la volontà espressa ieri dal neopresidente eletto della Figc, di riportare il calcio nella squadra di Giunta nazionale del Comitato ...

Cortina, Malagò: 'Mondiali di sci grande spot per i Giochi 2026' Lo dice il presidente del Coni, Giovanni Malagò, al termine della Giunta nazionale, commentando l'esito dei Mondiali di sci alpino che si sono conclusi domenica. .

