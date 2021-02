Giovanni Ciacci “nebbia al cervello”: le conseguenze del covid (Di martedì 23 febbraio 2021) Il noto ed amato costumista Giovanni Ciacci emoziona il pubblico e svela perché non partecipa a L’Isola dei famosi: le conseguenze del covid Giovanni Ciacci (fonte foto: Instagram, @GiovanniCiacci)Avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione di L’Isola dei famosi, il reality attesisismo condotto da Ilary Blasi, ma non ha superato le visite: a parlare, ospite a Pomeriggio Cinque, è Giovanni Ciacci, il noto ed affermato costumista che emoziona parlando delle conseguenze del covid che sta affrontando. Famosissimo ed amato costumista, stylist e curatore d’immagine Giovanni Ciacci, stimato da tutti coloro che lo seguono da tempo e ... Leggi su chenews (Di martedì 23 febbraio 2021) Il noto ed amato costumistaemoziona il pubblico e svela perché non partecipa a L’Isola dei famosi: ledel(fonte foto: Instagram, @)Avrebbe dovuto prendere parte alla nuova edizione di L’Isola dei famosi, il reality attesisismo condotto da Ilary Blasi, ma non ha superato le visite: a parlare, ospite a Pomeriggio Cinque, è, il noto ed affermato costumista che emoziona parlando delledelche sta affrontando. Famosissimo ed amato costumista, stylist e curatore d’immagine, stimato da tutti coloro che lo seguono da tempo e ...

