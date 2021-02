Giorgio Scarso | “Grazie a tutti | ho dedicato la vita alla scherma”

Leggi su sportface

(Di martedì 23 febbraio 2021) “Colgo l’occasione per salutare il Consiglio nazionale, per me è l’ultimo appuntamento. E’ una scelta ponderata, fatta in linea con quello che deve essere lo spirito di servizio che ci deve accomunare., holaa questa federazione“. Questo il saluto del presidente uscente della Federai componenti del Consiglio nazionale del Coni, riunito al Foro Italico. “Lascio la Federcon tutte le squadre qualificate per Tokyo, il massimo che potevamo fare – ha aggiunto il numero uno della Fis, che domenica sceglierà il nuovo presidente -. Sono sicuro che chiunque sarà eletto darà tutto se stesso per governare un movimento che, seppur non di larghi numeri, è estremamente competitivo. Ringrazio ...