Gio Evan porta “Arnica” in gara fra i campioni al festival di Sanremo

Milano. «Non riesco a distinguere l'inizio e la fine delle canzoni: all'inizio la poesia sovrastava la solitudine e la musica». Lo ha ribadito Giovanni Giancaspro, alias Gio Evan, alla presentazione della sua partecipazione per la prima volta in gara fra i campioni al prossimo festival di Sanremo con la canzone Arnica". «Tutto è successo quando ho ricevuto in dono la mia prima chitarra in Argentina – ha aggiunto – Allora ho capito che poesia e canzone potessero incontrarsi. Dopo tre anni in India arrivo in Argentina e all'aeroporto incontro un hippie che mi ha dato una sua chitarra di troppo: gli avevo detto che non sapevo suonarla e lui mi ha risposto di andare in Brasile per imparla». Con "Arnica" Gio Evan approda a Sanremo

