Gianluca Italia - Più noleggio (elettrico) e meno ciclabili (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna evitare il terrorismo psicologico degli automobilisti, per il resto sul Modello Milano siamo pronti a discutere, ma il Comune finora non ha coinvolto nessuno del nostro mondo non ci arroghiamo nessun diritto, sia chiaro, ma un confronto con chi vive la mobilità in prima persona potrebbe essere utile e portare a proposte utili per il futuro della mobilità cittadina. A parlare è Gianluca Italia, già manager FCA ai tempi di Marchionne, e ora amministratore delegato di Overdrive, concessionaria del gruppo Mocauto. Continua con un cambio di prospettiva il dibattito innescato con il convegno Urban Mobility organizzato da Quattroruote e Aci Milano. Dopo aver ascoltato il punto di vista degli ecologisti (qui l'intervista alla presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto), affrontiamo lo spinoso argomento delle politiche della mobilità, la ... Leggi su quattroruote (Di martedì 23 febbraio 2021) Bisogna evitare il terrorismo psicologico degli automobilisti, per il resto sul Modello Milano siamo pronti a discutere, ma il Comune finora non ha coinvolto nessuno del nostro mondo non ci arroghiamo nessun diritto, sia chiaro, ma un confronto con chi vive la mobilità in prima persona potrebbe essere utile e portare a proposte utili per il futuro della mobilità cittadina. A parlare è, già manager FCA ai tempi di Marchionne, e ora amministratore delegato di Overdrive, concessionaria del gruppo Mocauto. Continua con un cambio di prospettiva il dibattito innescato con il convegno Urban Mobility organizzato da Quattroruote e Aci Milano. Dopo aver ascoltato il punto di vista degli ecologisti (qui l'intervista alla presidente di Legambiente Lombardia, Barbara Meggetto), affrontiamo lo spinoso argomento delle politiche della mobilità, la ...

