Giani Toscana | ' Allarmati da varianti | la macchina organizzativa delle Regioni funziona Manca la materia prima | i vaccini'

Ultime Notizie dalla rete : Giani Toscana

Il governatore della: 'la scusa delle regioni che si dividono è una scusa di quello che accade a livello ...Con un post su Facebook il presidente Eugenioannuncia che si allunga il limite di età della ... ossia personale scolastico, forze dell'ordine e di polizia che inpossono prenotare le ...Via libera alla somministrazione del vaccino AstraZeneca fino alle persone con 65 anni di età. Lo annuncia ufficialmente il governatore della ...Firenze, 23 febbraio 2021 - Come aveva anticipato stamani il governatore della Toscana Eugenio Giani i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore sono 824 in più rispetto a ieri. L'età media dei ...