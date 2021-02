Ghemon | chi è il rapper di Avellino che salirà sul palco del Festival di Sanremo

(Di martedì 23 febbraio 2021) Giovanni Luca Picariello, in arte, è une cantautore italiano. Dopo la partecipazione alla sessantanovesima edizione deldicon il brano Rose viola, ilirpino si candida tra i protagonisti annunciati della prossima edizione condotta da Amadeus. Chi è: gli inizi Giovanni, nato adnel 1982, approccia per la prima volta la cultura Hip-Hop all’età di 13 anni appassionandosi al graffitismo. Grande fan degli Articolo 31, si diverte a smontare e rivisitare i testi del collettivo guidato da J-Ax. Poco più tardi, ha occasione di scoprire artisti come Neffa e i Sottotono grazie al programma radiofonico Venerdì rappa, condotto da Albertino. Nel 1996 il cantante entra per la prima volta in gruppo musicale: il collettivo ...

La collaborazione durerà tuttavia molto poco, difatti, un anno più tardi Ghemon fonderà con il suo amico Domenico il progetto artistico "Sangamaro", tornando così alla scrittura di testi in italiano.