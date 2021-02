GFVIP, Dayane Mello vs Rosalinda: ecco cosa è successo dopo la fine della diretta (Di martedì 23 febbraio 2021) Prossimi alla finale i concorrenti del GFVIP sono giunti ad una resa dei conti davvero inaspettata. E se dopo 5 mesi alcuni degli inquilini veterani hanno saputo dimostrare lealtà e coerenza nonostante il gioco, Dayane Mello si è mostrata volubile e instabile soprattutto nella relazione altalenante avuta con Rosalinda Cannavò. Le due molto amiche, tanto che nella diretta di ieri la modella si è anche dichiarata innamorata della giovane attrice, hanno ormai avuto un distacco definitivo. La scelta di Dayane di mandare al televoto la sua amica perché avversa a Stefania Orlando, ha lasciato incredulo il pubblico, ma anche gli ex gieffini in studio e la stessa Antonella Elia che per mesi ha difeso l’irruenza della ... Leggi su quotidianpost (Di martedì 23 febbraio 2021) Prossimi alla finale i concorrenti delsono giunti ad una resa dei conti davvero inaspettata. E se5 mesi alcuni degli inquilini veterani hanno saputo dimostrare lealtà e coerenza nonostante il gioco,si è mostrata volubile e instabile soprattutto nella relazione altalenante avuta conCannavò. Le due molto amiche, tanto che nelladi ieri la mosi è anche dichiarata innamoratagiovane attrice, hanno ormai avuto un distacco definitivo. La scelta didi mandare al televoto la sua amica perché avversa a Stefania Orlando, ha lasciato incredulo il pubblico, ma anche gli ex gieffini in studio e la stessa Antonella Elia che per mesi ha difeso l’irruenza...

trash_italiano : A ME AMMAZZA SAPERE CHE CONDOR NON PUÒ METTERE CANALE 5 PERCHÉ SI RITROVEREBBE LA SUA 'COMPAGNA' COMBATTUTA TRA L'A… - GrandeFratello : La forza di Dayane. Anche nei giorni più bui ha saputo trovare dentro di sé la voglia e la consapevolezza per alzar… - GrandeFratello : Ed in quest'ultima settimana nella Casa, Dayane ha bisogno più che mai della vicinanza da parte dei suoi cari che l… - pierpaolers : RT @dobrevsunicorns: Tommaso: “Dayane non ha rispetto per chi prova realmente un sentimento come l’amore” Tommaso letteralmente 12 ore fa… - tramontidipinti : RT @arsxwife_: fatemi capire: Tommaso vota Oppini -> ? Tommaso vota Mtr -> ? Tommaso vota Stefania -> ? Rosalinda vota Sonia -> ? Rosalinda… -