Gf Vip, Tommaso contro Dayane: "Fai la mezza lesbica per fare la f... in tv" - (Di martedì 23 febbraio 2021) Novella Toloni Acceso scontro nella notte tra Zorzi e la Mello dopo che, quest'ultima, ha dichiarato il suo amore per Rosalinda. Per l'influencer l'interesse della brasiliana non sarebbe reale e tra i due è guerra aperta La rivelazione fatta da Dayane Mello nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip sul suo amore per Rosalinda ha scatenato un terremoto. Se da una parte il pubblico nutriva già qualche sospetto e i fan dei Rosmello non speravano altro, dall'altra la dichiarazione è stata duramente criticata da Tommaso Zorzi. Lui stesso venne attaccato da Dayane quando manifestò il suo interesse per Francesco Oppini e oggi, che i ruoli sono invertiti, Tommaso non ha fatto sconti alla modella. Subito dopo la diretta del reality, Tommaso ha avuto un duro ... Leggi su ilgiornale (Di martedì 23 febbraio 2021) Novella Toloni Acceso snella notte tra Zorzi e la Mello dopo che, quest'ultima, ha dichiarato il suo amore per Rosalinda. Per l'influencer l'interesse della brasiliana non sarebbe reale e tra i due è guerra aperta La rivelazione fatta daMello nel corso dell'ultima puntata del Grande Fratello Vip sul suo amore per Rosalinda ha scatenato un terremoto. Se da una parte il pubblico nutriva già qualche sospetto e i fan dei Rosmello non speravano altro, dall'altra la dichiarazione è stata duramente criticata daZorzi. Lui stesso venne attaccato daquando manifestò il suo interesse per Francesco Oppini e oggi, che i ruoli sono invertiti,non ha fatto sconti alla modella. Subito dopo la diretta del reality,ha avuto un duro ...

MediasetPlay : Aspettando la puntata di questa sera, ripercorriamo insieme il percorso di Tommaso Zorzi in questo Grande Fratello.… - fanpage : Tommaso Zorzi, un predestinato della tv italiana. Porta il suo GF Vip Late Show a gareggiare con le maggiori reti… - trash_italiano : #GFVIP, Tommaso Zorzi su Giulia Salemi: 'come Amy Winehouse, prenotiamo San Patrignano', battuta innocua o offensiv… - CaffeFou : Gf Vip, Tommaso contro Dayane: 'Fai la mezza lesbica per fare la f... in tv' #GFVIP5 - Giornaleditalia : Gf Vip 5, Tommaso e Stefania contro Dayane: 'Falsa, ti sei inventata tutto' -