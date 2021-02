GF Vip | Massimiliano Morra stronca la storia tra Rosalinda e Andrea Zenga | “Solo strategia” VIDEO

Leggi su kontrokultura

(Di martedì 23 febbraio 2021) A Live Non è la D’Urso si parla della neo coppia del GF Vip 5 Nel nuovo appuntamento di Live Non è la D’Urso, l’ultimo nello studio 11 di Cologno Monzese, ovviamente non poteva mancare il solito talk dedicato al Grande Fratello Vip 5. Nella puntata del 21 febbraio 2021 si è parlato di tradimenti , ma nello specifico della situazione sentimentale di Adua Del Vesco, aliasCannavò. Gli opinionisti presenti in studio, tra cui, infatti, hanno espresso il loro giudizio sulla nuova relazione sentimentale che la 28enne messinese ha recentemente intrapreso con. Il rapporto tra i due gieffini è maturato in modo molto rapido, mentre l’attrice siciliana aveva ancora unain corso con il suo storico fidanzato Giuliano Condorelli, che ha deciso di ...