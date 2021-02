GF Vip | Francesco Oppini si scaglia contro Rosalinda Cannavò | parole durissime

(Di martedì 23 febbraio 2021) GF Vip,si: lela gieffina in diretta televisiva. Continuano le dinamiche del Grande fratello Vip sia dentro la casa che fuori. Come sappiamo, le storie dei concorrenti e i loro intrecci si sviluppano anche nei vari salotti dei programmi televisivi che vanno in onda quotidianamente L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Ultime Notizie dalla rete : Vip Francesco

Tommaso Zorzi dopo la puntata serale del GFsi scaglia contro Dayane Mello . Non crede al coming out della brasiliana andato in scena poche ...criticato dalla Mello per la sua amicizia con......parla della puntata di ieri del Grande Fratello2020 ed Emanuela Tittocchia rilancia: 'Lei va un po' come un animaletto, va in una direzione e l'altra, non è una stratega sicuramente'....GF Vip, Francesco Oppini si scaglia contro Rosalinda Cannavò: le durissime parole contro la gieffina in diretta televisiva.Francesco Baccini racconta la sua verità sul flirt con Maria Teresa Ruta e il caso scoppiato al Grande Fratello Vip. Durante la sua ...