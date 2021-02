Gf Vip 5, Dayane Mello: “Stefania Orlando ha sempre cercato di distruggere tutto tra me e Rosalinda Cannavò!” (Di martedì 23 febbraio 2021) Il rapporto tra Rosalinda Cannavò e Dayane Mello è incrinato ormai da pò di tempo, ma dopo la nomination che la modella le ha riservato ieri sera, nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, la crepa tra le due sembra essere definiva, al punto che l’attrice siciliana ha dichiarato in mattinata di non volere più avere niente a che fare con lei. Nel pomeriggio invece la Mello si è ritrovata a parlare di quanto successo con Samantha De Grenet – che ha preferito salvare ieri a discapito della Cannavò – e ha ribadito il fatto che è cosciente e soprattutto convinta della scelta che ha fatto, ovvero quella di mandare al televoto Rosalinda: “Se io per un momento avessi pensato di avere sbagliato la scelta dentro di me starei male“. sempre nel corso della ... Leggi su isaechia (Di martedì 23 febbraio 2021) Il rapporto traCannavò eè incrinato ormai da pò di tempo, ma dopo la nomination che la modella le ha riservato ieri sera, nel corso della quarantaduesima puntata del Grande Fratello Vip, la crepa tra le due sembra essere definiva, al punto che l’attrice siciliana ha dichiarato in mattinata di non volere più avere niente a che fare con lei. Nel pomeriggio invece lasi è ritrovata a parlare di quanto successo con Samantha De Grenet – che ha preferito salvare ieri a discapito della Cannavò – e ha ribadito il fatto che è cosciente e sopratconvinta della scelta che ha fatto, ovvero quella di mandare al televoto: “Se io per un momento avessi pensato di avere sbagliato la scelta dentro di me starei male“.nel corso della ...

