GF Vip 5, Dayane manda Rosalinda al televoto: shock in studio

Nonostante manchino pochi giorni alla finale, il Grande Fratello Vip 5 non smette di riservare sorprese e Dayane Mello ancora una volta ne è la protagonista assoluta. Nel corso dell'ultima diretta, quella di lunedì 22 febbraio 2021, la modella brasiliana prima si è dichiarata all'amica Rosalinda Cannavò, dichiarando di essere innamorata di lei, poi l'ha mandata al televoto. Dovendo scegliere chi mandare tra le coppie formate da Andrea Zelletta e Samantha De Grenet e da Rosalinda Cannavò e Stefania Orlando, infatti, la Mello ha optato per questi ultimi, affermando di essere ormai più legata a Samantha che a Rosalinda. In studio erano tutti scioccati e addirittura Antonella Elia ha detto alla Mello – che per cinque mesi ha sempre difeso, nonostante fosse ...

