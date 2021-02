Gerard Depardieu, sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali (Di martedì 23 febbraio 2021) Il popolare attore francese è accusato di reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice Leggi su ilsecoloxix (Di martedì 23 febbraio 2021) Il popolare attore francese è accusato di reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018 ai danni di una giovane attrice

ilpost : L’attore francese Gerard Depardieu è stato incriminato per un’accusa di stupro - SkyTG24 : Gerard Depardieu di nuovo indagato per stupro - Corriere : Depardieu indagato per stupro: lo accusa una giovane collega - Moixus1970 : RT @ilgiornale: Ad accusare Gerard Depardieu è la stessa donna che lo aveva già denunciato tre anni fa, ma il tribunale archiviò l'inchiest… - ilgiornale : Ad accusare Gerard Depardieu è la stessa donna che lo aveva già denunciato tre anni fa, ma il tribunale archiviò l'… -