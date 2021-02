Gérard Depardieu indagato per stupro (Di martedì 23 febbraio 2021) Gérard Depardieu, il più popolare attore di cinema francese, è ufficialmente sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. La presunta vittima aveva denunciato alla gendarmeria a fine agosto 2018 di essere stata stuprata qualche giorno prima a due riprese nella casa parigina dell’attore. L’inchiesta era stata archiviata in un primo tempo dalla procura, poi nell’estate 2020 la vittima ne aveva ottenuto la riapertura. Leggi su huffingtonpost (Di martedì 23 febbraio 2021), il più popolare attore di cinema francese, è ufficialmente sotto inchiesta pere violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. Lo si apprende da fonti giudiziarie. La presunta vittima aveva denunciato alla gendarmeria a fine agosto 2018 di essere stata stuprata qualche giorno prima a due riprese nella casa parigina dell’attore. L’inchiesta era stata archiviata in un primo tempo dalla procura, poi nell’estate 2020 la vittima ne aveva ottenuto la riapertura.

Luca21013415 : RT @paoloangeloRF: Gerard Depardieu, sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali - paoloangeloRF : Gerard Depardieu, sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali - la_staxy : RT @MediasetTgcom24: Gerard Depardieu indagato per stupro #GerardDepardieu - MediasetTgcom24 : Gerard Depardieu indagato per stupro #GerardDepardieu - fisco24_info : Gérard Depardieu indagato per stupro e violenza sessuale: L'attore fu denunciato nel 2018 da una giovane collega -

Ultime Notizie dalla rete : Gérard Depardieu Gérard Depardieu indagato per stupro Gérard Depardieu, il più popolare attore di cinema francese, è ufficialmente sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell'estate 2018 ai danni di una giovane attrice ...

Cazzullo: "Quella volta che intervistai Don Benzi mentre benediva i panini dell'autogrill" Vasco Rossi andrebbe in Purgatorio, come Daniel Day Lewis e Gérard Depardieu, del quale dice: "Non saprei se tra i lussuriosi o tra i golosi, con papa Martino IV. Comunque è un uomo simpaticissimo". ...

La CNN celebra il coniglio all'ischitana con Stanley Tucci La Repubblica , il più popolare attore di cinema francese, è ufficialmente sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell'estate 2018 ai danni di una giovane attrice ...Vasco Rossi andrebbe in Purgatorio, come Daniel Day Lewis e, del quale dice: "Non saprei se tra i lussuriosi o tra i golosi, con papa Martino IV. Comunque è un uomo simpaticissimo". ...