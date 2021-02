Gérard Depardieu indagato per stupro, riaperta a Parigi l’inchiesta che era stata archiviata in Provenza (Di martedì 23 febbraio 2021) Gérard Depardieu è sotto inchiesta per stupro e violenze sessuali. L’attore francese è stato denunciato da una giovane attrice per presunti abusi avvenuti nel 2018 che lui ha sempre negato. La ragazza aveva denunciato alla gendarmeria a fine agosto di tre anni fa di essere stata stuprata qualche giorno prima nella casa Parigina dell’attore, il 7 e il 13 agosto. l’inchiesta era stata archiviata in un primo tempo dalla procura, poi nell’estate 2020 la donna ne aveva ottenuto la riapertura. Contattato dalla France Presse, l’avvocato dell’attore, Hervé Témime, ha “deplorato che questa informazione sia stata resa pubblica”. Depardieu “contesta totalmente i fatti che gli vengono imputati”, ha ribadito il legale. Il ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)è sotto inchiesta pere violenze sessuali. L’attore francese è stato denunciato da una giovane attrice per presunti abusi avvenuti nel 2018 che lui ha sempre negato. La ragazza aveva denunciato alla gendarmeria a fine agosto di tre anni fa di esserestuprata qualche giorno prima nella casana dell’attore, il 7 e il 13 agosto.erain un primo tempo dalla procura, poi nell’estate 2020 la donna ne aveva ottenuto la riapertura. Contattato dalla France Presse, l’avvocato dell’attore, Hervé Témime, ha “deplorato che questa informazione siaresa pubblica”.“contesta totalmente i fatti che gli vengono imputati”, ha ribadito il legale. Il ...

