Gérard Depardieu indagato per stupro: l’attrice che lo accusa non si arrende all’archiviazione (Di martedì 23 febbraio 2021) Non c’è pace per Gérard Depardieu. L’attore francese 72enne è indagato per stupro e violenza sessuale nei confronti di una giovane attrice. I presunti reati risalirebbero all’agosto del 2018 e, secondo quanto riporta la stampa francese citando fonti giudiziarie, si sarebbero consumati nella casa parigina dell’attore. Un caso su cui le autorità transalpine hanno già combattuto a lungo negli ultimi anni, optando poi per l’archiviazione. Depardieu, da parte sua, ha sempre rispedito al mittente le accuse, negando nettamente ogni abuso. Imputazioni che, invece, la presunta vittima, determinata a non darsi per vinta, continua a denunciare. La presunta vittima ha ottenuto la scorsa estate la riapertura dell’indagine, che in un primo tempo era stata archiviata. Francia, Gérard ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 23 febbraio 2021) Non c’è pace per. L’attore francese 72enne èpere violenza sessuale nei confronti di una giovane attrice. I presunti reati risalirebbero all’agosto del 2018 e, secondo quanto riporta la stampa francese citando fonti giudiziarie, si sarebbero consumati nella casa parigina dell’attore. Un caso su cui le autorità transalpine hanno già combattuto a lungo negli ultimi anni, optando poi per l’archiviazione., da parte sua, ha sempre rispedito al mittente le accuse, negando nettamente ogni abuso. Imputazioni che, invece, la presunta vittima, determinata a non darsi per vinta, continua a denunciare. La presunta vittima ha ottenuto la scorsa estate la riapertura dell’indagine, che in un primo tempo era stata archiviata. Francia,...

