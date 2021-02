Gerard Depardieu indagato per stupro, Francia sotto-choc: chi è la giovanissima che lo accusa (Di martedì 23 febbraio 2021) Gerard Depardieu è indagato per violenza sessuale e stupro, reati che avrebbe commesso nell'estate del 2018 ai danni di una giovane attrice di 20 anni. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Stando all'accusa, i fatti risalirebbero a quasi tre anni fa, il 7 e il 13 agosto 2018, e sarebbero avvenuti nella casa parigina del popolare attore francese, una villa privata nel 6° arrondissement. La denuncia era arrivata subito, nell'agosto del 2018: la donna aveva spiegato alla gendarmeria di essere stata stuprata due volte nell'abitazione di Depardieu. In un primo tempo, però, l'indagine era stata archiviata: dopo un'istruttoria di nove mesi, la Procura della Repubblica di Parigi aveva fatto sapere che "le numerose indagini svolte" non avevano fatto emergere indizi sufficienti. La giovane è ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 23 febbraio 2021)per violenza sessuale e, reati che avrebbe commesso nell'estate del 2018 ai danni di una giovane attrice di 20 anni. Lo si apprende da fonti giudiziarie. Stando all', i fatti risalirebbero a quasi tre anni fa, il 7 e il 13 agosto 2018, e sarebbero avvenuti nella casa parigina del popolare attore francese, una villa privata nel 6° arrondissement. La denuncia era arrivata subito, nell'agosto del 2018: la donna aveva spiegato alla gendarmeria di essere stata stuprata due volte nell'abitazione di. In un primo tempo, però, l'indagine era stata archiviata: dopo un'istruttoria di nove mesi, la Procura della Repubblica di Parigi aveva fatto sapere che "le numerose indagini svolte" non avevano fatto emergere indizi sufficienti. La giovane è ...

