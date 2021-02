Gérard Depardieu indagato per stupro: chi è l’attrice che lo accusa (Di mercoledì 24 febbraio 2021) Gérard Depardieu è ufficialmente sotto indagine per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018. Si mette male per Gérard Depardieu. Il celebre attore francese è ufficialmente indagato per stupro e violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 24 febbraio 2021)è ufficialmente sotto indagine pere violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate del 2018. Si mette male per. Il celebre attore francese è ufficialmentepere violenze sessuali, reati che avrebbe commesso nell’estate 2018 ai danni di una giovane attrice e che lui ha sempre negato. La L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

ilpost : L’attore francese Gerard Depardieu è stato incriminato per un’accusa di stupro - SkyTG24 : Gerard Depardieu di nuovo indagato per stupro - Corriere : Depardieu indagato per stupro: lo accusa una giovane collega - Moixus1970 : RT @ilgiornale: Ad accusare Gerard Depardieu è la stessa donna che lo aveva già denunciato tre anni fa, ma il tribunale archiviò l'inchiest… - ilgiornale : Ad accusare Gerard Depardieu è la stessa donna che lo aveva già denunciato tre anni fa, ma il tribunale archiviò l'… -